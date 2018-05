Nuovo appuntamento con il “Bar del Baseball” su YoungTv All Music

Mercoledì 16 e giovedì 17 maggio alle ore 20.30 su Young TV (canale 80 del digitale terrestre per i residenti nel Lazio e dintorni), sulla pagina Facebook e sul canale YouTube, su Twitter, su Istagram del “Bar del Baseball” andrà in onda la sesta puntata del salotto sul batti e corri italiano IL BAR DEL BASEBALL EXTRAINNING.

Agli ordini dei presentatori Massimo Ciamarra ed Emanuele Tinari si è parlato del quarto turno di campionato con i nostri grandi giornalisti e collaboratori Gianluigi Calestani Carlo Ravegnani (Baseball.it) Loriano Zannoni, Marco Marco Flores d’Arcais, Tommaso Mantelli e Daniele Mattioli (Grandeslam)

Nella seconda parte tutte le nostre apprezzatissime rubriche. Per il softball e per la serie A2 i soliti Cristina Pivirotto ed Emanuele Tinari, Il Punto di Baseball.it con Maurizio Caldarelli, per il baseball per non vedenti sono intervenuti Valter D’Angelillo e Davide Moreschi mentre per la MLB Andrea Tolla (Baseball.it).