Storia, nella sede del Pd di Nettuno si ricorda la fine della Grande Guerra

“Quest’anno si celebra la fine della Grande Guerra. Nettuno diede il suo tributo umano a quella immane tragedia e alla storia e diversi veterani nettunesi furono Cavalieri di Vittorio Veneto”. Lo annuncia Donatella Purger del Pd sulla sua pagina Fb.

“È inconcepibile che la nostra città non li ricordi con una adeguata epigrafe. Poiché gli intenti del nostro gruppo sono quelli di valorizzare la nostra tradizione e la mostra storia, vogliamo promuovere una iniziativa in questo senso. Sollecitare le famiglie a segnalare i congiunti e rintracciare i Cavalieri di Vittorio Veneto di Nettuno per rendere loro il dovuto omaggio della memoria. Ci incontriamo stasera in via Montenegro 10 alle 19. Tutti gli interessati sono invitati”.