Campionato italiano Fijlkaam di karate, Gabriele Sacco arriva tra i primi 5

Sabato 20 e domenica 21 ottobre si sono tenute al Palapellicone sito nel Centro Olimpico di Ostia le finali nazionali del campionato italiano Fijlkaam di karate riservato alla categoria esordienti marroni/nere, ragazzi di età tra i 12-13 anni. Tra i numerosi partecipati, circa 460 che hanno superato le qualificazioni nelle rispettive regioni di appartenenza era presente Gabriele Sacco nella categoria fino a 61kg, dell’Eneas Anzio, diretto dal M° Vincenzo Sacco. Questo è un altro imporante appuntamento per Gabriele dopo il successo del Trofeo CONI dello scorso settembre che lo ha visto protagonista per la conquista della medaglia d’oro con la squadra del Lazio. I sorteggi non sono molto favorevoli, al primo incontro gli tocca l’atleta della Campania e lo batte in meno di un minuto per 8 a 0, continuando la scalata alla finale di poule battendo i rappresentanti della Calabria e Puglia. In finale di poule la tensione inizia a farsi sentire, purtroppo Gabriele cede il passo di misura per 1 a 0 al giovane karateka della Toscana, peccato perché nelle fasi dell’incontro gli sono state negate due tecniche di calcio portate al viso dell’avversario, segnalate purtroppo da un sol arbitro, che avrebbero ribaltato il risultato. Nella finale per il terzo e quinto posto Gabriele non sale sul tatami con la giusta concentrazione, probabilmente perchè entrambi gli atleti non vogliono commettere errori considerato il gradino del podio in palio. L’incontro termina in parità ed il giudizio arbitrale è favorevole all’avversario per 3 a 2. Gabriele è stato bravissimo, commenta il tecnico Vincenzo Sacco, ha effettuato gli incontri delle eliminatorie brillantemente, peccato per la finale di poule, sicuramente l’averla disputata con soli due minuti di recupero dall’incontro precedente ha influito. La finale per il terzo posto non ha storia, Gabriele ha avvertito molto il momento e non è riuscito ad imporre il suo ritmo, non dimentichiamoci che parliamo sempre di un ragazzo di 13 anni e dell’impatto emotivo che un evento del genere comporta. Tuttavia siamo contenti e soddisfatti, essere tra i primi 5 atleti nazionali vuol dire accedere di diritto alle finali nazionali il prossimo anno. Il nostro prossimo obiettivo è partecipare alla Youth League K1 che si svolgerà dal 14 al 16 dicembre a Caorle (VE), un appuntamento che fa parte del ranking olimpico per le qualificazioni alle prossime olimpiadi giovanili che si terranno in Marocco nel 2022 il cui accesso è per le sole federazioni riconosciute dal CIO. Noi ci saremo anzi colgo l’occasione per chiedere un supporto di sponsorizzazione considerato che entrare nel giro delle competizioni per le selezioni olimpiche oltre che al lustro che ne deriva e motivo di sacrifici e di impegni.