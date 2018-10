Cavalcavia della Stazione di Nettuno, i residenti chiedono la riapertura

Sono i residenti della zona ad aver avviato una raccolta firme per la riapertura del passaggio pedonale sul ponte della Stazione ferroviaria di Nettuno. La raccolta è destinata al Commissario Bruno Strati, ma anche ai Dirigenti all’Area economica e ai Lavori pubblici.

“La situazione è insostenibile – scrivono i residenti – per le centinai di famiglie che quotidianamente usufruiscono del cavalcavia per raggiungere la scuola e i servizi dal via Marche a via Visca. In questo modo – aggiungono i promotori della petizione – la situazione del traffico si è pesantemente aggravata e decine di minori hanno perso l’autonomia del dietro a casa a piedi”. Alla luce della situazione i residenti chiedono:

La riapertura immediata del ponte, la rimozione della spazzatura, il ripristino della pavimentazione, la protezione dei pannelli non ritenuti sicuri. Si chiede inoltre di cercare le risorse per una messa in sicurezza definitiva.