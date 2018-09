Gabriele Sacco del Karate Eneas medaglia d’oro al Trofeo nazionale Coni

Ottimo risultato raggiunto da Gabriele Sacco al Trofeo Coni 2018. Dopo aver vinto a giugno le qualificazioni regionali di karate Fijlkam nella categoria fino a 61 kg, l’atleta del team karate Sacco dell’Eneas di Anzio si ripete nelle finali nazionali. Infatti a Rimini si è tenuta dal 20 al 23 settembre 2018 la 5^ edizione del Trofeo Nazionale CONI, l’Olimpiade italiana riservata alle categorie under 14 delle squadre regionali. Circa 3500 i giovani atleti partecipanti praticanti le varie discipline sportive delle varie federazioni riconosciute dal Coni e provenienti da tutte le regioni, quest’anno in più c’erano delle delegazioni della Svizzera e Canada. Per il Lazio nella disciplina del karate, si sono classificati 5 ragazzi determinatissimi che si sono preparati duramente per tutto il periodo estivo per questo evento. Bellissima ed emozionante la cerimonia di apertura dove tutti gli atleti sfilano per il centro di Rimini, esperienza che certamnete rimarrà nei loro cuori. Venerdì 21 settembre iniziano le varie competizioni e nel palazzetto RDS 105 di Rimini erano schierate le varie discipline della Fijlkam, Lotta-Judo-karate, in quest’ultima erano presenti 16 regioni ed i sorteggi non sono stati tanto favorevoli per il Lazio, inserendolo in una poule difficilissima.

Infatti al primo incontro i cinque atleti del Lazio si scontrano con la forte regione Campania (vincitrice della scorsa edizione) battendola nell’ultimo incontro proprio grazie al pareggio ottenuto da Gabriele Sacco. Dopo i nostri giovani atleti superano le compagini della Puglia e Calabria accedendo cosi in finale con la fortissima rappresentativa della Sicilia. Grazie agli ottimi suggerimenti dati dal D.T. del Lazio i ragazzi hanno dato il massimo incitandosi e spronandosi tra loro, dando prova di essere una squadra compatta. E’ proprio l’ultimo incontro dove era schierato il giovane karateka dell’Eneas Gabriele Sacco ad essere decisivo per la vittoria finale, Gabriele riesce a mettere a segno i colpi vincenti a pochi secondi dal termine portando la squadra del Lazio a salire sul gradino più alto del podo diventando Campione d’Italia del Trofeo Giovanile CONI 2018 davanti alla Sicilia e Campania. Bravissimo Gabriele, il tuo risultato porta sempre in alto il nome della città di Anzio e dell’Eneas la tua società sportiva che quest’anno ha investito nella nuova struttura con una sala dedicata alle arti marziali più ampia, proprio per far meglio allenare i nostri giovani talenti.