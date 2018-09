Il 26 settembre al via la Secolare Fiera di San Michele a Sermoneta

Si terrà dal 26 al 20 settembre settembre 2018 la Secolare Fiera di San Michele, presso l’area mercato di Monticchio, ad ingresso gratuito.

2.000 metriquadri di esposizione, tra mostra mercato, prodotti tipici, enogastronomia, florovivaismo, vini e olii, esposizione di animali, fattoria didattica e tante iniziative parallele che arricchiranno il programma di quanti decideranno di trascorrere qualche ora in quello che è diventato un appuntamento irrinunciabile per i Monti Lepini e più in generale della provincia di Latina.

La Fiera è organizzata interamente dall’Amministrazione comunale. Come sempre ci sarà un’ampia offerta di aree ristoro.

Con “Aspettando la fiera”, mercoledì 26 settembre a partire dal tardo pomeriggio saranno aperti i ristoranti e alle 20.30 è in programma il concerto “Radio Conga – Negrita Tribute Band”.

Il via ufficiale della Fiera è per il 27 settembre dalle ore 10. Alle 17 è in programma l’inaugurazione alla presenza delle autorità. Presterà servizio la banda musicale Fabrizio Caroso di Sermoneta diretta dal M° Michele Secci.

Nutrito il programma degli spettacoli. La sera di giovedì 27 settembre esibizione dei gruppi sportivi che operano sul territorio di Sermoneta: ospite d’onore il comico Alberto Farina.

Veverdì 28 settembre l’artista di punta sarà il pianista Davide Locatelli, giovane star del pianoforte dell’anima rock conosciuto in tutta Europa. Sabato 29 alle 17 gli sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta e, la sera, sarà di scena la comicità del Martufello Show: il comico del Bagaglino riproporrà i suoi cavalli di battaglia. Domenica 30 settembre gran finale con lo spettacolo “Sentire”, danza e teatro a cura della GKO Company e la Entony Tiberi Orchestra.

Non mancheranno gli approfondimenti in un’area dedicata alla cultura e ai libri. La sera del 27 e 28 settembre due serate saranno dedicate ai racconti e poesie dialettali con autori pontini e lepini. Venerdì 28 settembre alle ore 17 ci sarà il convegno “Agenzia per le Imprese del Consorzio Industriale Roma-Latina: agevolare e velocizzare il rapporto tra le Imprese e la Pubblica Amministrazione” a cura Consorzio ASI Roma Latina; Sabato 29 ore 10 convegno “La melogranicoltura in Italia e nel Lazio” a cura di Ass. Lavoro e Solidarietà e Jolly Red; alle 16 “Bonifica e risanamento ambientale con l’impiego del Vetiver” a cura del Centro Turistico Giovanile di Latina. Domenica 30 dalle 11 presentazione dell’Atlante della Biodiversità Fioristica dei Monti Lepini a cura della Compagnia dei Lepini; alle ore 17 Convegno sulla valorizzazione della carne italiana a cura dell’associazione nazionale macellai.