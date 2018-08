A settembre ad Anzio la tappa finale del Campionato italiano di moto d’acqua

Il 7,8 e 9 settembre si terrà ad Anzio la tappa finale del Campionato italiano di moto d’acqua. Si tratta della quinta ed ultima giornata dell’evento organizzato dall’Associazione Mdn acquascooter, un’associazione sportiva dilettantistica del Litorale e da Riccardo Veritiero di Nettuno. “Il 7 – ci spiega Veritiero – verranno allestiti tutti i punti di partenza e il circuito, l’8 e il 9 si entra nel vivo delle gare”. Due giornate, dalla mattina alla sera, in cui si sfideranno le diverse categorie (legate alla potenza delle moto) e poi sono previsti anche momenti di free style per i piloti professionisti. In palio il titolo di Campione d’Italia. Il percorso del campo gara sarà allestito con le boe di fronte allo stabilimento Tirrena, a valutare gare e prestazioni ci saranno i giudici di gara che cronometreranno ogni corsa. L’evento è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Anzio che ha concesso il Patrocinio, così come la Regione Lazio, e con la Capo D’Anzio Spa che ha messo a disposizione i moli. Collaborano il Tirrena e la Federazione italiana motonautica (Fin). Un evento assolutamente da non perdere per i tantissimi appassionati.