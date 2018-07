Un successo la giornata della sicurezza in mare al Nettuno Beach

Giornata della Sicurezza in Mare sabato 28 luglio – Presso lo Stabilimento Balneare Nettuno Beach con inizio alle 10.30 gli uomini e le donne della Società Nazionale di Salvamento Sezione Nettuno-Anzio e e Unità Cinofile SICS hanno dato vita a tutta una serie di eventi per la salvaguardia della vita in mare. Una lezione interattiva dove i bambini da 3 a 10 anni hanno appreso 10 regole d’oro per un bagno sicuro. Oltre 60 bambini sono stati nominati Baby Watch. Poi a seguire, l’esibizione delle Unità Cinofile SICS che hanno mostrato alcuni scenari d’intervento. all’evento hanno collaborato l’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, Il Marina Capo d’Anzio, il Centro Addestramento Soccorso e Sopravvivenza, la SICS con il Patrocinio del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il Presidente del Consiglio Regionale Daniele Leodori, il Comune di Nettuno e il Comune di Anzio.