Dissuasori anti storni, al via la petizione tra i residenti di Santa Barbara a Nettuno

I residenti del quartiere di Santa barbara sud a Nettuno, in particolare quelli che vivono tra l’Itis Trafelli e piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, hanno organizzato la raccolta firme per una Petizione di quartiere. L’intento è quello di chiedere all’Amministrazione comunale di installare in zona dei dissuasori anti storni che, al momento, infestano di guano i marciapiedi, le auto, la piazzola di sosta delle case popolari. “La situazione è invivibile – spiega un residente – sono dieci anni che non possiamo neanche stendere le lenzuola se non le vogliamo ritrovare sommerse di liquami. Non si può parcheggiare, molte signore sono scivolate sul marciapiede reso scivoloso dalla presenza degli escrementi degli uccelli, è ora che si faccia davvero qualcosa”. I moduli per firmare la petizione sono disponibili presso il bar e presso l’Alimentari, è necessario portare con se un documento di identità, è possibile firmare una sola volta.