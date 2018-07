La Proloco di Anzio annulla il Padellone e la Festa regionale Proloco del Lazio

In riferimento agli ultimi avvenimenti relativi alle iniziative della Pro Loco “Città di Anzio”:

1) mancata approvazione da parte dell’attuale Amministrazione della delibera n. 77 dell’ 8/06/2018 della precedente Amministrazione sull’incarico alla Pro Loco, € 30.000 (trentamila) iva compresa, per la realizzazione del Teatro all’aperto di Villa Adele e la programmazione degli spettacoli estivi.

2) la richiesta dell’Associazione Commercianti di Anzio per la collaborazione sull’organizzazione della “Festa dell’estate 2018” ad Anzio Colonia successivamente annullata senza alcun preavviso e giustificazione da parte dell’Associazione Commercianti, il Consiglio Direttivo ed il Collegio Revisore dei Conti, nella riunione di Sabato 21 Luglio u.s., hanno ufficialmente deliberato di annullare(con 7 voti favorevoli, 2 contrari e l’assenza di n. 3 Consiglieri per impegni personali) le manifestazioni:

Padellone 21ª edizione e l’8ª Festa Regionale delle Pro Loco del Lazio.

Tale decisione, presa a malincuore, si è resa necessaria in quanto pur avendo con lettera protocollata 18 Giugno u.s. richiesta l’autorizzazione allo svolgimento delle suddette manifestazioni entro Venerdì 20 Luglio u.s. tale richiesta, necessaria per poter organizzare materialmente le manifestazioni e preparare le relative certificazioni, non è mai arrivata né telefonicamente né scritta.

In particolare, sarebbe stata necessaria quella della Festa Regionale delle Pro Loco del Lazio, che essendo impegnate nel periodo estivo nell’organizzazione delle manifestazioni proprie e dell’UNPLI avrebbero dovuto sapere, con largo anticipo, la disponibilità della data per partecipare alla nostra manifestazione in modo da non sovrapporle con altri eventi.

Resta comunque inteso che, la Pro Loco “Città di Anzio” sarà sempre a disposizione con le sue meravigliose ragazze volontarie del Servizio Civile nella sede di Via Mimma Pollastrini 5 dalle ore 9.00 alle ore 19.00 dal Lunedì al Sabato e dalle 9.00 alle 13.00 la Domenica e i giorni festivi, dei cittadini e ospiti.