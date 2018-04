Mai più fascismi, l’Anpi Anzio e Nettuno domenica sul Lungomare Matteotti

Domenica prossima, 22 aprile, la sezione ANPI di Anzio e Nettuno sarà presente per tutta la mattinata sul lungomare Matteotti a Nettuno per raccogliere le firme a sostegno della campagna nazionale “Mai più fascismi”.

Come si può osservare nei fatti di cronaca e sul Web sono sempre di più gli episodi che diffondono il virus della violenza, della discriminazione e dell’odio nei confronti di chi è bollato come diverso. A fronte di tali episodi, che non sono circoscritti esclusivamente alla nostra nazione ma che sono purtroppo problemi condivisi anche nel resto dell’Europa, l’ANPI ha deciso di promuovere un appello nei confronti delle Istituzioni democratiche affinché questo tema non venga sottovalutato. Con l’appello, firmato insieme ad altre associazioni e partiti politici (Libera, ACLI, CGIL, CISL, UIL,Arci, Libertà e Giustizia, Pd, Prc, LeU), si vuole chiedere alle Istituzioni di contrastare in maniera efficace tali comportamenti attraverso politiche di giustizia sociale, di porre al centro valori come quelli della solidarietà, e che la democrazia venga utilizzata come uno strumento di partecipazione e riscatto sociale. Non da ultimo, l’appello richiede di escludere dalle competizioni elettorali tutti quelle liste che fanno riferimento al fascismo.