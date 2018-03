“Dai Quark ai buchi neri”, appuntamento con la scienza all’Itis Trafelli di Nettuno

E' un appuntamento di tutto rispetto quello organizzato per mercoledì mattina alle 11 presso l'Istituto professionale Itis Trafelli di Nettuno, in via Santa Barbara. La scuola intratterrà gli studenti sul tema

E’ un appuntamento di tutto rispetto quello organizzato per mercoledì mattina alle 11 presso l’Istituto professionale Itis Trafelli di Nettuno, in via Santa Barbara. La scuola intratterrà gli studenti sul tema “Ai confini della Fisica Moderna: dai quark ai buchi neri”. A relazionare ai ragazzi un Fisico di primo piano, di caratura internazionale. Si tratta di Catalina Curceano. La Curceano è il Primo Ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Laboratori Nazionali di Frascati. Ha svolto il dottorato di ricerca nell’ambito dell’esperimento OBELIX (CERN) nel campo della spettroscopia dei mesoni esotici. Dirige un gruppo di circa 20 ricercatori nell’ambito della fisica adronica e nucleare.

Ha coordinato il gruppo dei INFN-LNF nell’esperimento DEAR. E’ responsabile nazionale dell’esperimento SIDDHARTA e spokesperson della collaborazione internazionale VIP (esperimento ai Laboratori Nazionali di Gran Sasso). Coordina per INFN vari progetti EU nell’ambito del VII Programma Quadro. Ha coordinato il progetto EOS – Notte Europea dei Ricercatori (Researchers’ Night, Support Action FP7) nel 2008. Ha organizzato varie conferenze internazionali ed e autore e/o coautore di piu’ di 150 pubblicazioni in riviste internazionali. Svolge un intensa attivita’ di formazione e divulgazione scientifica.azione e divulgazione scientifica. Un’occasione più unica che rara per i ragazzi di confrontarsi con una ricercatrice brillante che ha certamente la capacità di affascinare gli studenti e magari ispirare le menti di nuovi possibili ricercatori.