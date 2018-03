Pioggia e buche sulla Pontina, la stradale ai pendolari: “Andate piano”

La Polizia stradale si Aprilia invita gli automobilisti che transitano sulla Pontina a mantenere la velocità ridotta. Dopo le piogge di ieri si sono aperte nuove buche e voragini sul manto stradale, in alcuni punti transennato e pericolosissimo che ha causato alcune decine di danneggiamenti di pneumatici alle auto in transito. Ci sono ancora restringimenti di carreggiata tra Latina, Aprilia e Pomezia. Resta l’assurdità che una strada frequenta giornalmente da migliaia di persone versi in condizioni di così assoluto degrado, e che la regione Lazio non intervenga con la dovuta prontezza.