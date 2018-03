Stanziati 9 milioni di euro per la Nettunense, i lavori avviati entro l’estate

“Il Cipe ha deliberato 30 milioni di euro per la Rete Viaria della Regione Lazio”. Così, in una nota, l’Amministratore Unico di Astral Spa Antonio Mallamo. Si inizierà con via Nettunense (investimento da 9 milioni di euro), dove, per gli interi 27 km di lunghezza, verrà rifatto, per entrambi i sensi di marcia, il manto stradale, verrà risolto l’annoso problema delle alberature e, dove possibile, verrà allargata la sede stradale e adeguati i golfi di fermata per il servizio di trasporto pubblico. Verranno, inoltre, realizzate tre rotatorie: una all’intersezione tra la via Appia e la via Nettunense, la seconda all’altezza del Divino Amore ed, infine, la terza all’incrocio tra la via Nettunense e la via del Mare. Verranno realizzati anche nuovi attraversamenti pedonali in sicurezza. Entro la fine di marzo, verrà aggiornato il progetto redatto da Astral nel 2011 che fu poi definanziato dalla Giunta regionale precedente. Entro il mese di aprile, sarà pubblicato il bando di gara per l’esecuzione dei lavori per un importo complessivo di circa nove milioni di euro. Nei giorni scorsi diversi utenti hanno pubblicato dei video choc in cui emerge con chiarezza lo stato di devastazione del manto stradale, soprattutto nel tratto tra Aprilia ed Anzio.

Oltre a tali interventi, Astral annuncia che verrà effettuata la messa in sicurezza di tutti i ponti, viadotti e guard rail della rete viaria regionale, nonché interventi di manutenzione straordinaria sulla pavimentazione delle arterie principali (Pontina, Cassia, Flaminia, Monti Lepini).