Allerta meteo della Regione, neve e ghiaccio nelle prossime 12 ore

Ancora 12 ore di rischio nevicate e ghiaccio sulle strade, poi le temperature dovrebbero cominciare una lenta risalita e con qualche pioggia. La Protezione civile della Regione Lazio richiama tutti alla massima attenzione. Il rischio neve è previsto per questa notte e per tutta la giornata di domani anche in zona Anzio e Nettuno, le strade possono diventare pericolose. L’Amministrazione comunale di Nettuno e di Anzio, che in questi giorni hanno fronteggiato l’emergenza, hanno sparso sale alle rotonde e davanti le scuole, e hanno invitato i cittadini alla prudenza. Ricordiamo le indicazioni diffuse dal Comandante della Polizia locale di Nettuno e Responsabile della Protezione civile Antonio Arancio.

CONSIGLI ALLA POPOLAZIONE

L’efficienza e l’efficacia delle azioni previste dal Piano Emergenza Protezione Civile dipendono non solo dall’impegno delle strutture pubbliche di servizio direttamente coinvolte ma anche dalla collaborazione e dal senso di responsabilità dei cittadini, anche in termini di tolleranza per le situazioni di disagio che inevitabilmente vengono a crearsi.

Al fine di evitare i prevedibili disagi si consiglia l’osservanza di alcune semplici regole in caso di nevicate e/o gelate.

(*) In ogni caso nella mattinata di domani alle prime luci dell’alba, qualora sia necessario, ci saranno la protezione civile locale unitamente a personale della Polizia Locale per l’eventuale spargimento del sale.

(**) Le associazioni di volontariato della protezione civile di Nettuno sotto la supervisione del responsabile del Comune, assicureranno vigilanza su eventuali situazione meteo avverse mediante spargimento di sale antigelo davanti alle scuole soggette a possibili gelate.

Indicazioni per gli automobilisti

1) tenetevi informati sulle previsioni meteo

2) se proprio è il caso di viaggiare, viaggiate montando in auto pneumatici in corretto stato di efficienza e adatti alla situazione (gomme da neve, gomme termiche, catene, etc.)

3) controllare in anticipo i tergicristalli, le batterie e il liquido antigelo del radiatore per evitare di trovarsi in difficoltà in caso di maltempo

4) Evitare di utilizzare l’auto qualora non sia strettamente necessario e se possibile organizzarsi per gli spostamenti necessari con parenti, amici e vicini che hanno autovetture con equipaggiamenti adeguati

Durante la guida:

1) procedere con prudenza tenendo una velocità adeguata alla situazione

2) la neve e/o il ghiaccio diminuiscono l’aderenza all’asfalto e lo spazio di frenata si allunga, motivo per il quale è opportuno mantenere distanza di sicurezza maggiore rispetto a quella abituale

3) in partenza accelerare in modo molto morbido per evitare l’eventuale pattinamento delle ruote

4) solo e quando le condizioni sono opportune e non compromettono la sicurezza è utile testare la frenata per verificare gli spazi della stessa