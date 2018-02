Mille persone per Parisi e Aurigemma, pienone al Piccolo Ranch a Tre Cancelli

Una giornata piena di impegni in vista della chiusura della campagna elettorale per le elezioni Regionali. La palma per l'impegno va al consigliere comunale di Nettuno Claudio Dell'Uomo che ha ospitato circa mille persone a Tre Cancelli

Una giornata piena di impegni in vista della chiusura della campagna elettorale per le elezioni Regionali. La palma per l’impegno va al consigliere comunale di Nettuno Claudio Dell’Uomo che ha ospitato circa mille persone a Tre Cancelli ed ha cucinato con le sue mani per almeno la metà di loro. A fare da cornice ad un evento dedicato al consigliere regionale Antonello Aurigemma e al candidato Presidente Stefano Parisi, il Piccolo Ranch. Gli onori di casa li ha fatti Massimiliano Rognoni che ha ospito anche Silvia Ladaga, Antonio Saccone e Marco Silvestroni.

Il candidato Presidente Parisi ha parlato dei temi caldi della campagna elettorale del Lazio: la sanità, la viabilità, l’ospedale di Anzio. Questioni serie in cui non sono mancate le critiche all’attuale gestione del Pd di Zingaretti. “Con Zingaretti sono stati persi cinque anni – ha detto – è ora di finirla con i tagli che hanno ridotto i servizi e creato danni, bisogna invece puntare sulle nuove tecnologie”. Parlare di viabilità in questi giorni è fin troppo semplice, con la Pontina ridotto a pezzi e chiusure imposte dal manto stradale dissestato. Ma anche Aurigemma ha detto la sua, ricordando le battaglie per i rifiuti, la Kyklos, l’ospedale e la biogas, per cui ha presentato diverse interrogazioni proprio alla regione che ha concesso le autorizzazioni. E i sostenitori non hanno mancato di apprezzare gli impegni “per una Regione diversa e più vicina ai cittadini”.