Emergenza maltempo, la Protezione civile di Nettuno pronta con quattro squadre

Sull’emergenza maltempo prevista nelle giornate del 25, 26, 27 e 28 febbraio l’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha informato i delegati di Anzio e Nettuno che da domenica a mercoledì sono previsti eventi climatici critici su tutto il territorio regionale.

“Fermo restando che gli eventi sono previsti su tutto il territorio regionale – fanno sapere dalla protezione civile Anzio e Nettuno – alcune Provincie con le attuali previsioni risultano essere meno colpite mentre altre più colpite. La Regione Lazio ha inviato tutte le Prefetture in quanto coordinatrice dei piani di Protezione Civile comunale una nota nel quale si rappresenta la criticità citata e invita a informare comuni al fine di mettere in atto tutte le misure preventive del caso. L’Agenzia Regionale intende mettere in atto tutte quelle misure che servono a gestire situazioni emergenziali di grave entità sui territori che non siano di ordinaria competenza dei territori stessi. L’Associazione “NETTUNO”-Volontariato Protezione Civile, aderente al Coordinamento Regionale FE.P.I.VOL (Federazione Pronto Intervento del Volontariato) ha dato la propria disponibilità per l’assistenza alla popolazione/verifiche, nell’ambito del territorio regionale, con 3 Squadre Pronto Impiego (S.P.I.), a partire da questa sera e fino a mercoledì 28 febbraio.

Una 4 squadra resterà a disposizione per interventi nell’ambito intercomunale”.

