Canile sequestrato, Cosentino chiede soluzioni in accordo con le Associazioni

“Il sequestro del canile Alba Dog, per probabili abusi edilizi per adattare la capienza della struttura al soprannumero di animali ospitati, mette a rischio centinaia di cani appartenenti ai Comuni del litorale sud (Pomezia, Ardea, Nettuno e Anzio), i cui sindaci, che la legge individua quali proprietari dei cani vaganti, sembrano essersi accorti delle presunte irregolarità solo a sequestro avvenuto. Che ne è stato in passato dei dovuti controlli a garanzia del benessere animale e dell’adeguatezza del servizio in rapporto alle risorse investite con i soldi dei cittadini?”. Lo dichiara in una nota Danilo Cosentino, candidato della lista Liberi e Uguali Lazio, in merito al sequestro del Canile Alba Dog di Pomezia anche lui ignaro della questione fino al sequestro.

“In attesa dell’esito delle indagini – aggiunge Cosentino, in campagna elettorale – chiedo al sindaco di Pomezia, se non lo ha giá fatto, di visitare il canile insieme alle associazioni animaliste, che vigilano sul buon funzionamento delle strutture, anche per trovare congiuntamente una soluzione idonea al ricovero degli animali dell’Alba Dog e soprattutto per lavorare nella prospettiva della prevenzione, e non più dovendo intervenire sull’emergenza, per il benessere degli animali e dei cittadini che se ne prendono cura”.