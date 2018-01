Parlamentarie a 5 stelle, ecco gli attivisti di Anzio e Nettuno che si possono votare

Fino alle 22 di questa sera gli attivisti del Movimento 5 Stelle possono votare ed esprimere le proprie preferenze per le Parlamentarie. Il voto, lo ricordiamo, è riservato a chi è iscritto alla piattaforma Rousseau dei grillini chiamato a sostenere i candidati che hanno dato la propria disponibilità ad essere in lista alla Camera e al Senato alle elezioni politiche del prossimo mese di marzo. Ecco tutti i nomi dei candidati espressi dal territorio di Anzio e Nettuno considerando che, per problemi tecnici della piattaforma, figura in lista anche chi non ha completato la propria procedura di iscrizione e che, tutte le persone sopra i 50 anni sono entrate obbligatoriamente nella lista del Senato (il Movimento in un secondo momento può dirottare alcuni dei nominativi sulla Camera laddove fosse necessario).

Per il Senato sono in corsa per il voto sulla piattaforma a 5 stelle Domenico Nisticò, Franco Salustri, Sergio Rescigno, Franco Durazzi, Christian Pitrelli, Claudio Trinci, Walter Baricevic, Dino Polifemo, Eduardo Saturno, Massimo Marino, Raoul Di Cola, Roberto Marchian, Franco Dimasi, Ciro Nutello, Maurizio Useli, Maurizio Lippi, Guido Fiorillo, Antonio Randino, Santino Marras, Pietro Santamaria, Stefano Massimi e Franca Della Croce.

Per la Camera sono candidati Davide Moras, Lorenzo Pietrosanti, Alberto Marco Malagrida, Gabriele Bagaglini, Alessio Guain, Alessio Battisti.

Chi tra i nomi in lizza verrà scelto dal maggior numero dei votanti grillini, potrà essere ammesso nelle liste del Movimento, previa verifica di tutti i requisiti di idoneità.