“Adotta una buca e vivi il marcipiedi” iniziativa a Lavinio contro le strade colabrodo

E’ stata organizzata da Maria Cupelli e Maurizio Mariani l’iniziativa “Adotta una buca e vivi il marciapiedi”. I residenti di Lavinio e “tutti i fruitori di via di Valle Schioia”, sia automobilisti che pedoni, sono invitati il prossimo 20 gennaio all’altezza di via Fucini, vicino alla Banca Unicredit. “All’orizzonte – spiegano gli organizzatori – non sembra previsto alcun intervento di rifacimento, invitiamo quindi gli abitanti a sensibilizzare in qualche modo chi di dovere in merito ad una situazione divenuta insostenibile soprattutto in termini di pubblica incolumità, chiediamo ai cittadini non rassegnati di partecipare”. L’obiettivo è adottare ognuno una buca dandole nome e cognome. “Di fronte allo sfacelo che impera a Lavinio – concludono – resta l’ironia. Sul posto verrà avviata una raccolta firme da inviare al Comune per chiedere interventi.