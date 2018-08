Sosta selvaggia a Nettuno, 11mila multe della Polizia locale agli incivili

Sono circa 11mila le multe e le sanzioni, di varia natura rispetto alle infrazioni del codice della strada, elevate dalla Polizia locale di Nettuno dal mese di giugno fino ad oggi. Gli agenti di via della Vittoria, alla guida del Comandante Antonio Arancio, in questa stagione estiva hanno potuto contare sui rinforzi stagionali che hanno dato ossigeno al personale sotto dimensionato rispetto alle esigenze della città, e permesso di prolungare il lavoro fino alle 2 di notte circa. Il personale ha così potuto effettuare una serie di servizi e controlli sul suolo pubblico, gli illeciti commerciali, l’abusivismo sulle spiagge e i risultati si sono visti. Anche il problema della sosta selvaggia, che d’estate diventa esponenziale, è stato affrontato con decisione. Decine le auto che sono state rimosse con il carro attrezzi dalla Divina provvidenza, al Santuario e lungo la Riviera Egidi, per essere state ‘abbandonate’ dagli stolti proprietari in posizioni che hanno arrecato disagio ai mezzi di trasporto (bus Contral in particolare, fin troppe volte rimasti bloccati) e ai mezzi di soccorso. Tantissime le infrazioni per divieto di sosta, soprattutto negli orari serali, in prossimità della Marina di Nettuno, ma anche durante il girono, vicino alle discese al mare. A Cretarossa un cittadino in carrozzella ogni giorno ha chiamato la Polizia locale per multare i cafoni che sostavano davanti la discesa per i disabili, impedendogli di passare.

Tutte le volte gli agenti hanno multato gli incivili e in due occasioni rimosso le auto. Multe a raffica anche ai Marinaretti, dove c’è la pessima abitudine di sostare sui due lati della carreggiata, in zone vietate o anche in curva, creando disagi enormi, e anche alla Divina provvidenza, dove tutti i giorni decide di maleducati hanno lasciato l’auto sull’area della pista ciclabile, ben segnalata e altrettanto ignorata. Multe continue anche a chi lascia l’auto in via della Vittoria, proprio sotto il Comando, per andare alla posta. Solo due ragioni fa ben tre bus sono rimasti bloccati per 15 minuti. Sosta selvaggia, anche in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e piazza Mazzini, ma sono davvero in pochi gli incivili che l’hanno fatta franca. Tantissime anche le persone sorprese alla guida della propria auto senza assicurazione. Un infrazione gravissima, che mette a rischio sia chi guida che le persone a cui si potrebbero causare danni. A tutti è stata posta l’auto sotto sequestro. L’inciviltà di chi non ha rispetto del codice della strada e di tutti gli altri cittadini che frequentano le strade locali, ha un costo. I fondi raccolti dal Comune con le multe saranno destinati a rinnovare la segnaletica e a migliorare le condizioni della viabilità cittadina.