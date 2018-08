Tentata rapina alla Unicredit al centro di Nettuno, ma non ci sono i soldi in cassa

Tre rapinatori, armati di martello, alle 13,40 circa sono entrati alla UniCredit di Nettuno ed hanno minacciato i cassieri e i presenti per farsi consegnare i soldi dalla cassa. Ma ai malviventi ha detto davvero male e sono dovuti scappare via a mani vuote. Nella banca infatti non ci sono contanti nelle casse. Anche i tagli piccoli di banconote finisco subito nel cassaforte e per il personale non c’è alcuna possibilità di accesso. Subito dopo la fuga dei tre malviventi sono giunti sul posto i Carabinieri per le indagini del caso. I militari hanno acquisto le immagini della videosorveglianza e avviato le indagini per capire che via di fuga è stata usata. La zona, fortunatamente, è piena di telecamere di sorveglianza che si spera siano in grado di finire indizi utili alle indagini. I tre malviventi in fuga una volta individuati saranno accusati di tentata rapina.