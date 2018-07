Eclissi lunare, le torri faro di Anzio e d’Italia spente fino alle 22,30

La Luna e Marte si sono dati appuntamento per il grande spettacolo di questa sera. L’eclissi lunare aprirà lo spettacolo, sarà la più lunga del secolo e durerà ben 103 minuti. Ad accompagnarla il pianeta al suo massimo splendore: Marte si troverà infatti alla minima distanza da noi in quella che viene definita “grande opposizione”, più luminoso che mai. In tutta Italia sono decine gli eventi organizzati per condividere la bellezza e la scienza di un’occasione tanto speciale. Anche Anzio partecipa all’evento e anche le torri faro della cittadina neroniana, come quelle del resto d’Italia resteranno spente fino alle 22,30 per consentire a tutti di godere dello spettacolo. Inizierà tutto poco dopo il tramonto, quando la Luna spunterà dall’orizzonte. La vedremo piano piano imbrunare immergendosi nell’ombra della Terra fino a diventare rossa. Resterà così per un’ora e 43 minuti.