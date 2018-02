Drammatico scontro sull’Acciarella, sei feriti: uno è grave

Sono tre i mezzi coinvolti in un violentissimo scontro sulla via Acciarella, esattamente al confine tra Nettuno e Latina. Un camioncino da lavoro, una lancia musa e una terza vettura si sono scontrate all’altezza del curvone, poco prima dell’ex ristorante Astura.

L’incidente è stato causato dall’elevata velocità e, molto probabilmente, dal tentativo azzardato di sorpasso in curva ad opera di uno dei tre veicoli, Sei le persone a bordo dei tre mezzi. Uno di loro, il più grave, è stato soccorso da una ambulanza che lo ha portato in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Sempre a Latina sono stati portati altri 4 feriti, tutti in codice verde per escoriazioni e contusioni varie. Una sesta persona in un codice giallo è stata invece trasportata al pronto soccorso del Riuniti di Anzio. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto per la viabilità e i rilievi del caso la Polizia Locale di Latina. Due dei mezzi coinvolti sono stati già rimossi da due carro attrezzi intervenuti per consentire la normalizzazione del traffico, inevitabilmente rallentato in entrambe le direzioni.